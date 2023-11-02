Великобритания, США, ЕС и Китай подписали первую декларацию об опасности искусственного интеллекта

Великобритания, США, ЕС, Австралия и Китай согласились с тем, что искусственный интеллект (ИИ) представляет потенциально катастрофическую опасность для человечества, заключив первую международную декларацию, посвященную этой быстрорастущей технологии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Guardian.

Двадцать восемь правительств подписали так называемую декларацию Блетчли в первый день саммита по безопасности ИИ, организованного правительством Великобритании. Страны договорились о совместной работе над исследованиями безопасности ИИ, даже несмотря на признаки того, что США и Британия конкурируют за лидерство в разработке новых правил.

Британский премьер Риши Сунак приветствовал эту декларацию, назвав ее "совершенно невероятной".

В своем выступлении на саммите премьер-министр добавил: "Ничто так не изменит будущее наших детей и внуков, как технологический прогресс, такой как искусственный интеллект. Мы обязаны обеспечить безопасное и ответственное развитие ИИ, осознавая риски, которые он несет, на достаточно ранней стадии этого процесса".

"Впервые мы имеем страны, которые соглашаются с тем, что нам нужно не только независимо, но и коллективно рассматривать риски, связанные с ИИ", – сказала Мишель Донелан, министр технологий Британии.

Коммюнике знаменует дипломатический успех Великобритании и, в частности, Сунака, который решил провести саммит этим летом после того, как обеспокоился тем, что модели искусственного интеллекта стремительно развиваются без присмотра.

Донелан открыла саммит, сказав своим коллегам-участникам, что развитие ИИ "нельзя оставлять на волю случая, пренебрегать им или отдавать на откуп частным игрокам".

На сцене к ней присоединились министр торговли США Джина Раймондо и вице-министр науки и технологий Китая Ву Чжаохуэй, что стало редким проявлением глобального единства.

Южная Корея согласилась провести еще один подобный саммит через полгода, а Франция – через год.

Однако пока что международное сообщество не имеет единого мнения относительно того, как должен выглядеть глобальный набор правил в сфере ИИ или кто должен их разрабатывать.

Администрация президента США Джо Байдена в октябре объявила о дополнительных ограничениях на продажу передовых полупроводников Китаю, чтобы ограничить его прогресс в области суперкомпьютеров и искусственного интеллекта.

Летом Британские власти предупредили о рисках использования чатботов, управляемых искусственным интеллектом, утверждая, что их можно обманом заставить выполнять вредные задачи.