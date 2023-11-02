Блинкен заявит в Израиле, что нужно минимизировать гибель гражданских в Газе

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Израиль в пятницу, чтобы выразить солидарность с его борьбой против ХАМАС, но подтвердить необходимость минимизации жертв среди палестинского гражданского населения.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", заявил его спикер в среду.

Представитель Государственного департамента Мэтью Миллер отметил, что Блинкен встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и другими высокопоставленными должностными лицами и получит новую информацию о военных целях Израиля и его планах по достижению этих целей.

"Он подтвердит поддержку США права Израиля защищать себя в соответствии с международным гуманитарным правом и обсудит необходимость принять все меры предосторожности для минимизации жертв среди гражданского населения, а также обсудит нашу работу по доставке гуманитарной помощи", — сказал Миллер журналистам.

Блинкен также обсудит варианты того, кто будет управлять густонаселенным анклавом, если ХАМА терпит поражение. Соединенные Штаты считают, что ХАМАС нельзя вовлекать в будущее управление сектором Газа, когда закончится его война с Израилем.

Блинкен также остановится в Иордании, где подчеркнет важность защиты жизни гражданского населения и подтвердит обязательство США обеспечить, чтобы палестинцы не были принудительно выдворены из Газы.

По словам Миллера, он продолжит переговоры под руководством Египта и Катара по обеспечению освобождения более 200 заложников, удерживаемых ХАМАСом.

Турецкие дипломатические источники сообщили, что Блинкен также посетит Турцию, но Миллер этого не подтвердил.

По данным СМИ, США и Израиль обсуждают несколько вариантов контроля над сектором Газа после того, как израильским силам удастся вытеснить ХАМАС.