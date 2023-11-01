СМИ анонсировали визит Блинкена в Турцию

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в воскресенье, 5 ноября, прибудет с визитом в Турцию на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Об этом сообщил "дипломатический источник" Reuters, а также турецких СМИ, пишет "Европейская правда".

Цель визита Блинкена в Турцию не уточняется, и официально Госдеп ее не комментировал.

Представитель американского внешнеполитического ведомства Мэтью Миллер в среду сказал журналистам, что Блинкен в пятницу отправится в Израиль, где встретится с высокопоставленными чиновниками правительства, и Иордании.

"Он подтвердит поддержку США права Израиля на самооборону в соответствии с международным гуманитарным правом и обсудит необходимость принять все меры для минимизации жертв среди гражданского населения, а также нашу работу по доставке гуманитарной помощи", – сказал Миллер.

Как известно, Турция, являющаяся членом Североатлантического Альянса вместе с США, резко осуждает Израиль из-за бомбардировки и блокады сектора Газа в ответ на нападение группировки ХАМАС 7 октября, которое привело к тысячам погибших с обеих сторон.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на прошлой неделе заявил, что палестинская группировка ХАМАС не является террористической организацией, а ее боевиков он назвал "освободителями", которые борются за свою землю.

В начале октября государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал Турцию, Саудовскую Аравию и ОАЭ к взаимодействию по нападению на Израиль.