Еврокомиссар от Финляндии сразится за пост президента

Еврокомиссар по международному партнерству Ютта Урпилайнен в воскресенье объявила, что будет баллотироваться на пост президента Финляндии.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Yle.

Урпилайнен объявила о своем решении на заседании партийного совета социал-демократов в Тампере. Центральной темой ее выступления стал слоган "никого не оставлять позади".

"Дорогие друзья, я становлюсь кандидатом, чтобы никто не остался позади: ни молодые, ни старики, ни братья, ни сестры", – заявила политик в своей речи.

Урпилайнен покинет свой пост в Европейской комиссии 2 декабря, чтобы начать предвыборную кампанию.

Выборы нового президента Финляндии на следующие 6 лет должны пройти в конце января, возможен второй тур в феврале.

Финские социалисты — включая экс-премьера Санну Марин — просили Урпилайнен принять участие в гонке, которая уже развернулась накануне голосования 28 января.

Опросы предполагают, что только 4% респондентов поддерживают Урпилайнен, она занимает седьмое место среди кандидатов.

Александр Стубб, бывший правоцентристский премьер-министр, сейчас опережает бывшего министра иностранных дел Пекку Хаависто и лидирует в рейтингах.

Действующий президент Финляндии Саули Ниинистьо был переизбран на второй срок в январе 2019 года с более 62% голосов.