Зеленский после встречи с Остином анонсировал новый пакет военной помощи США

Президент Владимир Зеленский после встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином в понедельник анонсировал новый пакет военной помощи от Соединенных Штатов.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Зеленский сказал в вечернем обращении.

"Есть новый оборонный пакет для нашего государства от Соединенных Штатов. Я благодарен. В частности, будет больше артиллерии – снарядов, которые нужны именно сейчас", – сказал глава государства.

Зеленский не уточнил, когда именно должен быть объявлен новый пакет военной помощи.

Последний раз Соединенные Штаты объявляли об отправке в Украину очередного пакета военной помощи в начале ноября. Тогда речь шла об отправке вооружения на сумму 125 миллионов долларов и заказ на дополнительные 300 миллионов долларов.

Администрация Джо Байдена все еще имеет около пяти миллиардов долларов из утвержденного в прошлом году Конгрессом бюджета на оказание военной помощи из американских запасов.

Байден пытается убедить Конгресс США поддержать помощь как Украине, так и Израилю, и утвердить новый пакет помощи объемом 106 миллиардов долларов, содержащий более 61 миллиарда долларов финансирования для Украины.

Лидеры Конгресса США надеются до Рождества мобилизовать голоса для дополнительной военной помощи для Украины и Израиля, а также для совершенствования иммиграционной системы.