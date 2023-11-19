СМИ: В Конгрессе хотят одобрить дополнительную помощь Украине и Израилю до Рождества

Лидеры Конгресса США надеются до Рождества мобилизовать голоса для дополнительной военной помощи для Украины и Израиля, а также для совершенствования иммиграционной системы.

Об этом говорится в публикации телеканала NBC News, сообщает "Европейская правда".

В частности, лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер, четко дал понять, что принятие дополнительной помощи будет для него приоритетом в период между Днем благодарения и Рождеством.

Он отметил, что американские законодатели начнут работу над проектами помощи Украине и Израилю, а также иммиграционным пакетом, который должен обеспечить ресурсы для безопасности границ.

Председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол, который является решительным сторонником финансирования Украины и Израиля, регулярно контактирует со спикером Палаты Майклом Джонсоном о дополнительной помощи.

Маккол недавно вернулся из поездки в Израиль и заявил, что израильские лидеры настаивают на скорейшем предоставлении помощи со стороны США.

Источник в комитете сообщил NBC News, что Маккол регулярно получает звонки от лидеров Израиля и Украины, которые все больше обеспокоены тем, что критически важная поддержка со стороны Соединенных Штатов может никогда не поступить.

Четыре источника в Сенате сообщили NBC News, что период между Днем благодарения и Рождеством имеет решающее значение, и что как среди республиканцев, так и среди демократов существует беспокойство, что если график сместится до Нового года, то шансы получить все четыре пункта плана – помощь Израилю, Украине и Индо-Тихоокеанскому региону, а также безопасность границ – резко уменьшатся.

"Мое лучшее предположение, что Израиль будет принят отдельно, а Украина – в тандеме с прогрессом на границе", – сказал один из законодателей.

Ранее СМИ сообщили, что республиканцы в Конгрессе угрожают заблокировать выделение помощи Украине, если она не будет включать решение по безопасности американских границ.

Ранее Байден подписал законопроект о краткосрочном государственном финансировании во избежание приостановки работы правительства, не содержащий финансирования поддержки ни Украины, ни Израиля.

Законопроект о расходах не включает просьбу Белого дома почти на 106 миллиардов долларов, охватывающую помощь Израилю и Украине.

Сообщалось, что объединенный пакет законопроектов, который включает помощь Израилю, Украине, Тайваню и усиление границы, планируют рассмотреть в Сенате после Дня благодарения, который будут праздновать в США 23 ноября.

Конгрессмен-республиканец Дон Бейкон заявлял, что в Палате представителей в целом уже знают, что делать с законопроектом о помощи Украине, а также, сколько примерно денег хотят выделить Киеву. По его мнению, рассмотрение может состояться в декабре.