Пентагон отрицает сокращение поставок боеприпасов Украине на 30%

В Министерстве обороны США опровергли сообщения о том, что с начала войны Израиля против ХАМАС поставки необходимых Украине боеприпасов стандарта НАТО упали на 30 процентов.

Как пишет "Европейская правда", об этом во время брифинга заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.

"Я бы так не утверждала. Мы смогли обеспечить Украину всем необходимым во время ее контрнаступления, и мы продолжим обеспечивать Украину тем, что ей нужно, по мере того, как мы входим в зиму", – отметила она.

Представительница Пентагона заверила, что США способны одновременно поддерживать как Украину, так и Израиль, что Вашингтон будет продолжать это делать. Она вновь подчеркнула необходимую помощь Конгресса в одобрении законопроекта о поддержке Украины.

"Итак, единственный способ, которым мы можем продолжать поддерживать Украину – это если Конгресс примет это дополнительное финансирование, о котором мы просили", – резюмировала Сингх.

Ранее, 20 ноября, Киев посетил глава Пентагона Ллойд Остин. Он объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 100 миллионов долларов, куда вошли артиллерийские снаряды и дополнительная система HIMARS.

Остин заверил, что его ведомство продолжит работать для принятия дополнительного финансирования оборонных и других потребностей Киева в Конгрессе США.

Как известно, администрация Джо Байдена все еще имеет около пяти миллиардов долларов из утвержденного в прошлом году Конгрессом бюджета на оказание военной помощи из американских запасов.

Байден пытается убедить Конгресс США поддержать помощь как Украине, так и Израилю, и утвердить новый пакет помощи объемом 106 миллиардов долларов, содержащий более 61 миллиарда долларов финансирования для Украины.

Лидеры Конгресса США надеются до Рождества мобилизовать голоса для дополнительной военной помощи для Украины и Израиля, а также для совершенствования иммиграционной системы.