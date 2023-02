Подбитый в Украине российский танк выставили в центре Таллинна

На Площади Свободы в центре Таллинна выставили подбитый в Украине российский танк, он будет оставаться там около недели.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ERR.

В Минобороны Эстонии рассказали, что это Т-72, уничтоженный силами обороны Украины в марте 2022 года. "Этот танк - символ варварского вторжения России. А также он демонстрирует, что агрессору можно нанести поражение. Давайте поможем Украине защищать свободу", - отмечают в объявлении.

This is a Russian tank T-72 that was destroyed by Ukrainian 🇺🇦 defenders in March 2022. It will be exhibited in #Estonia.



This tank is a symbol of Russia's brutal invasion. It also shows that the aggressor can be defeated. Let's help Ukraine defend freedom. #StandWithUkraine pic.twitter.com/jwnV2XXwpE