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Подбитый в Украине российский танк выставили в центре Таллинна

Суббота, 25 февраля 2023, 16:54

На Площади Свободы в центре Таллинна выставили подбитый в Украине российский танк, он будет оставаться там около недели.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ERR.

В Минобороны Эстонии рассказали, что это Т-72, уничтоженный силами обороны Украины в марте 2022 года. "Этот танк - символ варварского вторжения России. А также он демонстрирует, что агрессору можно нанести поражение. Давайте поможем Украине защищать свободу", - отмечают в объявлении.

Общественный вещатель пишет, что экспонат уже привлек внимание большого количества людей.

 

До 2 марта танк будет стоять на Площади Свободы, далее его повезут в другие эстонские города и в итоге - в военный музей Viimsi.

Напомним, подбитые российские танки выставили также перед посольствами России в Риге и в Берлине.

Министерство обороны Украины ранее сообщало, что к годовщине большой войны подбитые российские танки выставят как экспонаты в четырех странах ЕС.

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Эстония Война с РФ

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