Подбитый в Украине российский танк выставили в центре Таллинна
На Площади Свободы в центре Таллинна выставили подбитый в Украине российский танк, он будет оставаться там около недели.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ERR.
В Минобороны Эстонии рассказали, что это Т-72, уничтоженный силами обороны Украины в марте 2022 года. "Этот танк - символ варварского вторжения России. А также он демонстрирует, что агрессору можно нанести поражение. Давайте поможем Украине защищать свободу", - отмечают в объявлении.
This is a Russian tank T-72 that was destroyed by Ukrainian 🇺🇦 defenders in March 2022. It will be exhibited in #Estonia.— MoD Estonia (@MoD_Estonia) February 25, 2023
This tank is a symbol of Russia's brutal invasion. It also shows that the aggressor can be defeated. Let's help Ukraine defend freedom. #StandWithUkraine pic.twitter.com/jwnV2XXwpE
Общественный вещатель пишет, что экспонат уже привлек внимание большого количества людей.
До 2 марта танк будет стоять на Площади Свободы, далее его повезут в другие эстонские города и в итоге - в военный музей Viimsi.
Напомним, подбитые российские танки выставили также перед посольствами России в Риге и в Берлине.
Министерство обороны Украины ранее сообщало, что к годовщине большой войны подбитые российские танки выставят как экспонаты в четырех странах ЕС.