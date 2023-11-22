Еврокомиссия пока не готова разблокировать средства для Венгрии

Противостояние между Брюсселем и Будапештом продолжится после того, как два еврокомиссара заявили депутатам Европарламента, что исполнительная власть ЕС все еще не готова разблокировать миллиарды евро на восстановление Венгрии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Венгрия все еще ждет получения средств из Фонда восстановления и устойчивости ЕС в размере 700 миллионов евро, который был создан после пандемии COVID, а Европейская комиссия заявила, что средства не будут выделены до тех пор, пока правительство Виктора Орбана не решит давние вопросы предвзятости судебной системы и верховенства права.

Выступая во вторник в Европейском парламенте, комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс приветствовал новый венгерский закон, представленный в июне, который имеет целью устранить беспокойство ЕС относительно независимости судебной системы, как "важный шаг в правильном направлении".

"Однако это не конец процесса. Венгрии также необходимо завершить сопутствующие шаги по имплементации", – сказал он.

Комиссар по вопросам бюджета Йоханнес Хан сказал евродепутатам, что "в Венгрии уже произошли некоторые ценные изменения. Например, сейчас существует активный орган по вопросам добропорядочности, появились способы обжаловать решение прокурора не возбуждать дело, а OLAF [Европейское бюро по борьбе с мошенничеством] теперь имеет усиленные структуры сотрудничества в Венгрии".

Он добавил, что "диалог с Венгрией является особенно интенсивным в вопросах, касающихся предотвращения рисков конфликта интересов в правлениях трастов, представляющих общественный интерес, и объема полномочий вновь созданного органа по вопросам добропорядочности".

Дебаты в парламенте состоялись после того, как партия Орбана "Фидес" подала на рассмотрение парламента законопроект о "защите национального суверенитета" с целью защиты от того, что она назвала ненадлежащим политическим вмешательством со стороны иностранных лиц или групп.

Законопроект сопровождался запуском билбордовой кампании, которая содержит острую критику президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Очевидно, что Венгрия не достигла эффективного или достаточного прогресса в выполнении условий по независимости судебной власти. На самом деле, венгерское правительство, кажется, прилагает больше усилий для саботажа и срыва реформ, чем для их реализации", – заявил депутат ЕНП Йерун Ленаерс.

В течение последних недель венгерские официальные лица указывали, что их поддержка новой помощи ЕС для Украины может быть обусловлена тем, что Еврокомиссия выделит средства на восстановление. Ранее на этой неделе Орбан направил письмо президенту Европейского Совета Шарлю Мишелю с требованием "срочного" обсуждения и призвал других лидеров ЕС пересмотреть программы помощи Украине и режим санкций против России.

"Злоупотребление правом вето с целью шантажа – это циничная и позорная практика, которая должна быть отменена, а не поощрена", – заявил Ленаерс.

"Украина нуждается в нашей помощи, и Украина должна получить нашу помощь, а ЕС должен найти способы оказать эту помощь Украине, не поощряя демонтаж верховенства права и Венгрию", – добавил он.