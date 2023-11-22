Єврокомісія поки не готова розблокувати кошти для Угорщини

Протистояння між Брюсселем і Будапештом продовжиться після того, як два єврокомісари заявили депутатам Європарламенту, що виконавча влада ЄС все ще не готова розблокувати мільярди євро на відновлення Угорщини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Угорщина все ще чекає на отримання коштів з Фонду відновлення та стійкості ЄС у розмірі 700 мільйонів євро, який був створений після пандемії COVID, а Європейська комісія заявила, що кошти не будуть виділені доти, доки уряд Віктора Орбана не вирішить давні питання упередженості судової системи та верховенства права.

Виступаючи у вівторок в Європейському парламенті, комісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс привітав новий угорський закон, представлений у червні, який має на меті усунути занепокоєння ЄС щодо незалежності судової системи, як "важливий крок у правильному напрямку".

"Однак це не кінець процесу. Угорщині також необхідно завершити супутні кроки з імплементації", – сказав він.

Комісар з питань бюджету Йоганнес Ган сказав євродепутатам, що "в Угорщині вже відбулися деякі цінні зміни. Наприклад, зараз існує активний орган з питань доброчесності, з'явилися способи оскаржити рішення прокурора не порушувати справу, а OLAF [Європейське бюро по боротьбі з шахрайством] тепер має посилені структури співпраці в Угорщині".

Він додав, що "діалог з Угорщиною є особливо інтенсивним у питаннях, що стосуються запобігання ризикам конфлікту інтересів у правліннях трастів, що становлять суспільний інтерес, та обсягу повноважень новоствореного органу з питань доброчесності".

Дебати в парламенті відбулися після того, як партія Орбана "Фідес" подала на розгляд парламенту законопроєкт про "захист національного суверенітету" з метою захисту від того, що вона назвала неналежним політичним втручанням з боку іноземних осіб або груп.

Законопроєкт супроводжувався запуском білбордової кампанії, яка містить гостру критику президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

"Очевидно, що Угорщина не досягла ефективного або достатнього прогресу у виконанні умов щодо незалежності судової влади. Насправді, угорський уряд, здається, докладає більше зусиль для саботажу і зриву реформ, ніж для їх реалізації", – заявив депутат ЄНП Йерун Ленаерс.

Протягом останніх тижнів угорські офіційні особи вказували, що їхня підтримка нової допомоги ЄС для України може бути обумовлена тим, що Єврокомісія виділить кошти на відновлення. Раніше цього тижня Орбан надіслав листа президенту Європейської Ради Шарлю Мішелю з вимогою "термінового" обговорення і закликав інших лідерів ЄС переглянути програми допомоги Україні та режим санкцій проти Росії.

"Зловживання правом вето з метою шантажу – це цинічна і ганебна практика, яка повинна бути скасована, а не заохочена", – заявив Ленаерс.

"Україна потребує нашої допомоги, і Україна повинна отримати нашу допомогу, а ЄС повинен знайти способи надати цю допомогу Україні, не заохочуючи демонтаж верховенства права та Угорщину", – додав він.