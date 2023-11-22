Экзитпол социологической фирмы Ipsos по итогам досрочных выборов в парламент Нидерландов показывает предварительную победу ультраправой "Партии свободы" (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Согласно прогнозам Ipsos, PVV может претендовать на 35 мандатов в парламенте Нидерландов – на 18 больше, чем она имеет сейчас. Это также существенно больше, чем прогнозировали соцопросы накануне.

С заметным отрывом от ультраправых на втором месте находится коалиция "Лево-зеленых" и лейбористов (GroenLinks-PvdA) во главе с бывшим вице-президентом Еврокомиссии Франсом Тиммермансом, которой прогнозируют 26 мест.

Народная партия за свободу и демократию (VVD) во главе с Дилан Ешильгоз-Зегериус может рассчитывать на 23 места. Напомним, что глава нидерландского правительства Марк Рютте, который находится на этом посту последние 13 лет, представляет именно VVD.

Согласно экзитополу, все партии, находящиеся в действующей коалиции с VVD, существенно ухудшили результаты: "Демократия 66" (D66) получает 10 мандатов (на 14 меньше), "Христианско-демократический призыв" (CDA) – пять (на 10 меньше), а "Христианский союз" (CU) – три места (на два меньше).

Новообразованная политическая партия "Новый общественный договор" (NSC) во главе с Питером Омцигтом, по прогнозу Ipsos, может получить 20 мандатов. Так же новый "Союз фермеров-граждан" (BBB), образованный на фоне фермерских протестов в Нидерландах, может рассчитывать на 7 мандатов.

Окончательные результаты еще могут измениться; кроме того, многое будет зависеть от процесса формирования коалиции, который из-за пестрой политической системы Нидерландов может длиться месяцами. Многие политические партии ранее заявили, что не будут объединяться с "Партией свободы" Вилдерса.

Напомним, последние четыре правящие коалиции в Нидерландах возглавляла Народная партия за свободу и демократию консервативного лидера Марка Рютте. Но он и его последняя четырехпартийная коалиция ушли в отставку в июле после того, как не смогли достичь согласия по пакету мер по сдерживанию миграции.

Рютте, который дольше всех находился на посту премьер-министра Нидерландов, объявил, что уйдет из политики, как только после выборов будет сформирована новая коалиция. Подробнее читайте в статье "ЕвроПравды": Ультраправая отставка: почему уходит из политики лидер Нидерландов, который поддержал Украину.