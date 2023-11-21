Опросы не выявили явного победителя за день до парламентских выборов в Нидерландах

Опрос социологической фирмы I&O Research, опубликованный накануне внеочередных парламентских выборов в Нидерландах, показал лидерство трех основных политсил, ни одна из которых самостоятельно не сможет сформировать коалицию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Der Volkstrant.

Лидерство в опросе распределилось между праволиберальной Народной партией за свободу и демократию (VVD), которую много лет возглавлял действующий глава правительства Марк Рютте, коалицией "Лево-зеленых" и лейбористов (GroenLinks-PvdA) во главе с бывшим вице-президентом Еврокомиссии Франсом Тиммермансом и ультраправой "Партией свободы" (PVV) Герта Вилдерса.

Согласно исследованию I&O Research, PVV может претендовать на 28 мест, что на два больше, чем в последнем опросе, а VVD и GroenLinks-PvdA получают по 27. Но с учетом статистической погрешности все три политсилы имеют одинаковый результат.

От трех лидеров несколько отстает новообразованный альянс "Новый социальный договор" (NSC) во главе с Питером Омцигтом, который делает упор на технократическом управлении. Он может рассчитывать на 21 место, хотя в течение предыдущих опросов показывал лучший результат.

Остальные политсилы существенно отстают от лидеров: социал-либералы "Демократы 66" (D66) Роба Джеттена имеют 9 мест, Социалистическая партия (SP) – шесть мест; "Движение крестьян-граждан" (BBB) – пять; остальные могут рассчитывать на меньшее количество мандатов.

Всего в нидерландский парламент могут пройти шестнадцать партий. В то же время, отмечает Der Volkstrant, избиратели еще могут изменить предпочтения, поскольку 63% из них не уверены в своем выборе.

Последние четыре правящие коалиции в Нидерландах возглавляла Народная партия за свободу и демократию консервативного лидера Марка Рютте. Но он и его последняя четырехпартийная коалиция ушли в отставку в июле после того, как не смогли достичь согласия по пакету мер по сдерживанию миграции.

Рютте, который дольше всех находился на посту премьер-министра Нидерландов, объявил, что уйдет из политики, как только после выборов будет сформирована новая коалиция.

Подробнее читайте в статье "ЕвроПравды": Ультраправая отставка: почему уходит из политики лидер Нидерландов, который поддержал Украину.