В Нидерландах проходят парламентские выборы, которые определят преемника Рютте

В среду в Нидерландах начались парламентские выборы, результаты которых определят, кто станет следующим премьер-министром и заменит многолетнего главу правительства Марка Рютте.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Участки для голосования открыты с 7:30 утра по местному времени и закроются в 21:00, когда национальный вещатель NOS публикует первый экзит-пол.

Согласно опросам общественного мнения, по крайней мере три партии, включая ультраправые, могут рассчитывать на первое место. Явный лидер накануне голосования так и не определился.

Сейчас гарантировано лишь то, что Нидерланды получат своего первого нового премьер-министра за более чем десять лет после того, как Рютте подал в отставку в июле.

Лидерство в опросах распределилось между праволиберальной Народной партией за свободу и демократию (VVD), которую много лет возглавлял Рютте, коалицией "Лево-зеленых" и лейбористов (GroenLinks-PvdA) во главе с бывшим вице-президентом Еврокомиссии Франсом Тиммермансом и ультраправой "Партией свободы" (PVV) Герта Вилдерса. Ни одна из партий не имеет шансов набрать более 20% голосов.

Вероятнее всего, после выборов Нидерланды ждут длительные коалиционные переговоры.

Рютте, который дольше всех находился на посту премьер-министра Нидерландов, объявил, что уйдет из политики, как только после выборов будет сформирована новая коалиция.

Подробнее читайте в статье "ЕвроПравды": Ультраправая отставка: почему уходит из политики лидер Нидерландов, который поддержал Украину.