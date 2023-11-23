Шольц анонсировал строительство нового газопровода через Альпы в Италию

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о планах построить новый газопровод в Италию, который будет проходить через Альпы.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал на совместной с премьером Италии Джорджии Мелони пресс-конференции в Берлине после участия в виртуальном саммите G20, сообщает AP.

"С помощью нового газопровода через Альпы мы хотим повысить безопасность энергоснабжения обеих наших стран", – отметил Шольц.

В то же время, добавил он, страны хотят как можно быстрее заключить немецко-итальянское соглашение о газе и солидарности.

"Мы согласились с тем, что хотим расширить наше энергетическое сотрудничество с целью укрепления долгосрочного снабжения, безопасности и трансформации", – заявил Шольц.

Планы построить газопровод Германия и Италия анонсировали в рамках объявленного странами совместного "плана действий", предусматривающего более тесное сотрудничество в сферах энергетики, технологий, защиты климата, безопасности и культурного сотрудничества, а также в других вопросах.

По словам Шольца, "план действий" приведет к новым проектам сотрудничества и создаст новые форматы сотрудничества, особо отметив усиление сотрудничества в области энергетики для обеспечения долгосрочной безопасности поставок газа и водорода.

Ранее Германия договорилась с Нигерией о поставках газа в обмен на инвестиции в размере 500 млн долларов в проекты по возобновляемой энергетике.

Импорт российской нефти и природного газа упал с 2,2 миллиарда евро в феврале 2022 года до лишь 4,2 миллиона евро через год.

В январе этого года немецкий министр финансов Кристиан Линднер объявил, что Германия больше не зависит от российского импорта энергоносителей.