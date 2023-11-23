Шольц анонсував будівництво нового газогону через Альпи до Італії

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про плани побудувати новий газогін до Італії, який проходитиме через Альпи.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав на спільній з прем'єркою Італії Джорджії Мелоні пресконференції у Берліні після участі у віртуальному саміті G20, повідомляє AP.

"За допомогою нового газогону через Альпи ми хочемо підвищити безпеку енергопостачання обох наших країн", – зазначив Шольц.

Водночас, додав він, країни хочуть якнайшвидше укласти німецько-італійську угоду про газ і солідарність.

"Ми погодились з тим, що хочемо розширити нашу енергетичну співпрацю з метою зміцнення довгострокового постачання, безпеки та трансформації", – заявив Шольц.

Плани побудувати газогін Німеччина та Італія анонсували в межах оголошеного країнами спільного "плану дій", що передбачає більш тісну співпрацю у сферах енергетики, технологій, захисту клімату, безпеки та культурного співробітництва, а також в інших питаннях.

За словами Шольца, "план дій" призведе до нових проєктів співпраці та створить нові формати співробітництва, особливо відзначивши посилення співпраці в галузі енергетики для забезпечення довгострокової безпеки поставок газу та водню.

Раніше Німеччина домовилася з Нігерією про поставки газу в обмін на інвестиції у розмірі 500 млн доларів в проєкти з відновлюваної енергетики.

Імпорт російської нафти та природного газу впав з 2,2 мільярда євро в лютому 2022 року до лише 4,2 мільйона євро через рік, падіння склало 99,8%.

У січні цього року німецький міністр фінансів Крістіан Лінднер оголосив, що Німеччина більше не залежить від російського імпорту енергоносіїв.