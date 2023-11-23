Из библиотек Польши и стран Балтии украли российские книги на миллионы евро

За последние два года в Польше, Литве и других странах Балтии похитили русскую и русскоязычную литературу XIX века на миллионы евро, заменив оригиналы на полках библиотек подделками.

Об этом говорится в публикации LRT, пишет "Европейская правда".

Библиотека Варшавского университета узнала о кражах только в прошлом месяце. Среди похищенных книг были первые издания произведений Александра Пушкина и Николая Гоголя. Один из сотрудников университета оценил стоимость похищенных книг примерно в один миллион евро.

Воры нацелились на русскую литературу во всех трех странах Балтии. Эксперты считают, что похищенные книги оказались в России, где по крайней мере часть из них продали на спешно организованных аукционах.

Первые такие кражи были зафиксированы в прошлом году в Национальной библиотеке Латвии, где исчезли три книги. Позже гражданин Грузии был признан виновным в краже и приговорен к шести месяцам заключения.

В том же месяце двое мужчин пришли в университетскую библиотеку в Тарту, Эстония, утверждая, что изучают цензуру и политику печати в России начала XIX века. Они попросили книги Пушкина и Гоголя, которым было почти 200 лет.

Лишь через четыре месяца библиотека поняла, что мужчины оставили восемь убедительных на вид копий вместо оригиналов. Ущерб был оценен в 158 тысяч евро.

В мае библиотека Вильнюсского университета также обнаружила пропажу 17 редких русских книг.

"Большинство похищенных книг были заменены не оригиналами", – сообщила агентству AFP Гинтаре Виткаускайте-Шаткаускене, пресс-секретарь генеральной прокуратуры Литвы.

По данным литовских следователей, стоимость похищенных книг составляет около 440 тысяч евро. Среди них и стихи Александра Пушкина 1826 года, роман Михаила Лермонтова "Герой нашего времени" 1840 года, издание пьесы Николая Гоголя "Ревизор" 1841 года, пьеса Пушкина "Борис Годунов", опубликованная в 1831 году, и его книга "История Пугачева".

Также среди похищенных изданий – стихи украинского поэта Тараса Шевченко 1840 года.

Семьдесят девять книг также исчезли из Варшавского университета. По крайней мере часть этих книг была продана на аукционах в России.

Напомним, в латвийской столице Риге в мае демонтировали памятник Пушкину, который стоял в парке Кронвалда.

А в Вильнюсе переименовали Литературный музей имени Пушкина в Музей Маркучайского имения.