Польские фермеры планируют блокировать пункт пропуска на границе с Украиной до 3 января

Польские фермеры, которые присоединились к блокаде перевозчиков на границе с Украиной, планируют продолжить свой протест до 3 января.

Об этом, как передает "Европейская правда", пишет издание Wiadomosci Rolnicze Polska.

Сначала они планировали блокировать пересечение границы до субботы, но теперь заявляют, что блокада продлится 24 часа в сутки до 3 января.

"Мы продали кукурузу очень дешево, теряем 2 тысячи злотых на каждом гектаре. Расходы на гектар составляют 5,5 тыс. злотых, а мы получили лишь 3,3 тыс. Кредиты ликвидности, которые в определенной степени нас поддерживали, были отозваны, чтобы мы могли продолжать функционировать как фермеры. К сожалению, уходящее правительство забрало у нас эти кредиты", – сказал Роман Кондров, один из организаторов протеста,

"И третье требование, очень простое, чтобы для нас не повышали налог на землю. [...]. Мы солидарны с перевозчиками, потому что эти отрасли пострадали больше всего", – добавил он, объявив, что с понедельника по 3 января через пограничный пункт будут пропускать только два грузовика в день. Он также заявил, что вся гуманитарная помощь будет поступать в Украину без ограничений.

Как сообщалось, польские перевозчики, которые с 6 ноября блокируют три КПП на границе с Украиной для грузовиков, в четверг начали блокаду еще одного пункта пропуска – "Медика-Шегини".

Накануне организатор акции по блокированию пунктов пропуска на границе с Украиной Рафал Меклер, председатель люблинской ячейки ультраправой партии "Конфедерация", объявил о намерении продлить протест на месяц – до 1 февраля 2024 года.

Накануне Верховная Рада обратилась к новым Сейму и Сенату Польши с предложением о разблокировании границы для перевозчиков.

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