Польські фермери планують блокувати пункт пропуску на кордоні з Україною до 3 січня

Польські фермери, які приєдналися до блокади перевізників на кордоні з Україною, планують продовжити свій протест до 3 січня.

Про це, як передає "Європейська правда", пише видання Wiadomosci Rolnicze Polska.

Спочатку вони планували блокувати перетин кордону до суботи, але тепер заявляють, що блокада триватиме 24 години на добу до 3 січня.

"Ми продали кукурудзу дуже дешево, втрачаємо 2 тисячі злотих на кожному гектарі. Витрати на гектар становлять 5,5 тис. злотих, а ми отримали лише 3,3 тис. Кредити ліквідності, які певною мірою нас підтримували, були відкликані, щоб ми могли продовжувати функціонувати як фермери. На жаль, уряд, який зараз йде, забрав у нас ці кредити" – сказав Роман Кондров, один з організаторів протесту,

"І третя вимога, дуже проста, щоб для нас не підвищували податок на землю. [...]. Ми солідарні з перевізниками, тому що ці галузі постраждали найбільше", – додав він, оголосивши, що з понеділка по 3 січня через прикордонний пункт пропуску пропускатимуть лише дві вантажівки на день. Він також заявив, що вся гуманітарна допомога буде надходити в Україну без обмежень.

Як повідомлялося, польські перевізники, які з 6 листопада блокують три КПП на кордоні з Україною для вантажівок, у четвер почали блокаду ще одного пункту пропуску – "Медика-Шегині".

Напередодні організатор акції з блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною Рафал Меклер, голова люблінського осередку ультраправої партії "Конфедерація", оголосив про намір продовжити протест на місяць – до 1 лютого 2024 року.

Верховна Рада 22 листопада звернулася до нових Сейму і Сенату Польщі з пропозицією щодо розблокування кордону для перевізників.

Читайте детальну статтю про те, хто стоїть за блокадою українського кордону у Польщі.