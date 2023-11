Орбан обрадовался из-за сенсационных результатов выборов в Нидерландах

Глава венгерского правительства Виктор Орбан обрадовался ошеломляющей победе на парламентских выборах в Нидерландах антиевропейской Партии свободы (PVV) Герта Вилдерса.

Своей радостью Орбан поделился в Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

"Ветер перемен уже здесь! Поздравляем Герта Вилдерса с победой на выборах в Нидерландах!", – отметил Орбан, опубликовав GIF-файл с отрывком музыкального видео песни Scorpions "Ветер перемен".

The winds of change are here! Congratulations to @geertwilderspvv on winning the Dutch elections! pic.twitter.com/yh9LVcuP5J