Орбан обрадовался из-за сенсационных результатов выборов в Нидерландах

Глава венгерского правительства Виктор Орбан обрадовался ошеломляющей победе на парламентских выборах в Нидерландах антиевропейской Партии свободы (PVV) Герта Вилдерса.

Своей радостью Орбан поделился в Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

"Ветер перемен уже здесь! Поздравляем Герта Вилдерса с победой на выборах в Нидерландах!", – отметил Орбан, опубликовав GIF-файл с отрывком музыкального видео песни Scorpions "Ветер перемен".

The winds of change are here! Congratulations to @geertwilderspvv on winning the Dutch elections! pic.twitter.com/yh9LVcuP5J November 22, 2023

На парламентских выборах в Нидерландах почти полный подсчет голосов избирателей подтвердил, что антиевропейская ультраправая "Партия свободы" (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом, который не поддерживает дальнейшую передачу оружия Украине, одерживает победу с огромным отрывом от оппонентов.

Вероятно, Вилдерс попытается сформировать правое правительство с действующей партией власти VVD и партией "Новый общественный договор", которые вместе будут иметь большинство в 81 место в 150-местном парламенте.

Переговоры могут быть трудными, поскольку обе партии заявили, что имеют серьезные сомнения относительно сотрудничества с Вилдерсом из-за его откровенной антиисламской позиции. Также у политических сил существенные противоречия в позициях по Украине.

Вилдерс – сторонник политики венгерского премьера Виктора Орбана, он открыто выступает против ЕС, призывая Нидерланды контролировать границы, значительно сократить свои выплаты Союзу и блокировать присоединение любых новых членов.

Он также неоднократно заявлял, что Нидерланды должны прекратить поставлять оружие Украине, говоря, что оружие нужно им для защиты.

Марк Рютте, который руководил страной последние 10 лет, и его четырехпартийная коалиция ушли в отставку в июле после того, как не смогли достичь согласия по пакету мер по сдерживанию миграции.

Подробнее читайте в статье "ЕвроПравды": Ультраправая отставка: почему уходит из политики лидер Нидерландов, который поддержал Украину.