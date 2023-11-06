Грузия начала расследование убийства своего гражданина оккупантами РФ в Цхинвальском регионе

Министерство внутренних дел Грузии начало расследование по факту убийства гражданина Грузии и похищения еще одного российскими военными возле села Кирбали.

Об этом сообщает Interpressnews, пишет "Европейская правда".

МВД начало расследование по ст. 109 и 143 Уголовного кодекса Грузии по факту убийства одного гражданина Грузии и похищения еще одного оккупационными российскими войсками возле села Кирбали в Горийском муниципалитете, сообщили в ведомстве.

"Правоохранительные органы проводят следственные действия по данному факту", – объявили в ведомстве.

Как стало известно, в понедельник в районе грузинского села Кирбали, что вблизи границы с оккупированным Цхинвальским регионом (Южной Осетией), российские военные убили гражданина Грузии при попытке задержания.

По данным спецслужбы, инцидент произошел 6 ноября на оккупированной территории. О погибшем известно, что он местный житель пожилого возраста.

Напомним, 1 ноября Грузия сообщила о случае похищения своего гражданина российскими военными на границе с оккупированными территориями Цхинвальского региона, что стало уже вторым таким случаем за неделю.

Подобные случаи являются нередкими.

Также РФ осуществляет вдоль линии разграничения так называемую "бордеризацию" – демаркацию границы с оккупированным Цхинвальским регионом, при этом заходя за границу реальной линии разграничения и отхватывая дополнительные куски от территории, контролируемой официальным Тбилиси.

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