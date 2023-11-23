ЕС согласовал изменения к приобретению статуса долговременного резидента

Постоянные представители Европейского Союза на заседании в четверг согласовали изменение правил предоставления статуса долгосрочного резидента, которое должно упростить процедуру.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Для того, чтобы получить статус долгосрочного резидента ЕС, граждане третьих стран должны легально и непрерывно проживать в государстве-члене ЕС не менее пяти лет.

Послы государств Евросоюза же поддержали предложение, при котором в этот пятилетний срок государство-член может засчитывать до двух лет проживания в другом государстве ЕС. Но такое проживание также должно быть легальным – например, если заявитель является владельцем Голубой карты ЕС.

Также для получения статуса долгосрочного резидента ЕС заявитель должен выполнить другие условия: подтвердить наличие стабильного и регулярного дохода, медицинское страхование, а также дополнительные условия, которые выдвигают государства-члены в индивидуальном порядке.

Статус долгосрочного резидента Европейского Союза предоставляет его владельцам возможность переезжать и проживать в других странах ЕС, например для работы или учебы.

Кроме того, долгосрочные резиденты ЕС пользуются такими же правами, как и граждане, например, в отношении доступа к трудоустройству и самозанятости, образования и профессиональной подготовки, а также налоговых льгот.

Согласно данным Евростата, в 2020 году общее количество граждан третьих стран, которые легально проживают в Евросоюзе, составило 23 миллиона, или 5,1% от населения ЕС. Более 10 миллионов из них имели долгосрочный или постоянный вид на жительство.

На прошлой неделе Совет Европейского Союза одобрил процедуру, которая позволит путешественникам из-за пределов Шенгенской зоны подаваться на визу онлайн.