В Нидерландах протестовали после победы ультраправого Вилдерса на выборах

Около 1000 человек собрались в четверг в городе Утрехт, чтобы выразить протест против ошеломляющей победы ультраправого Герта Вилдерса на выборах в Нидерландах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство AFP.

Этот марш был одним из двух запланированных на вечер четверга. Другим был антифашистский марш в Амстердаме.

More than a thousand people at demonstrations against Geert Wilders/PVV in both Utrecht & Amsterdam ✊ pic.twitter.com/unGNTndr4D