В Нидерландах протестовали после победы ультраправого Вилдерса на выборах

Около 1000 человек собрались в четверг в городе Утрехт, чтобы выразить протест против ошеломляющей победы ультраправого Герта Вилдерса на выборах в Нидерландах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство AFP.

Этот марш был одним из двух запланированных на вечер четверга. Другим был антифашистский марш в Амстердаме.

More than a thousand people at demonstrations against Geert Wilders/PVV in both Utrecht & Amsterdam ✊ pic.twitter.com/unGNTndr4D November 23, 2023

По словам организаторов, члены левых партий Утрехта организовали протест, "чтобы показать нидерландцам, что мы никогда не оставляем никого в беде и боремся за права каждого".

Джуди Караджоли, 25-летняя студентка факультета журналистики из Сирии, сказала, что успех Вилдерса на выборах вызвал у нее "большой страх, потому что его Партия свободы (PVV) является откровенно расистской партией, которая хочет "деисламизировать" страну".

Караджоли сказала, что многие ее друзья – беженцы с видом на жительство, которые теперь опасаются за свое будущее.

В манифесте партии PVV сказано, что такие разрешения должны быть отменены, потому что "некоторые районы Сирии сейчас безопасны".

"Я сама родом из Сирии, поэтому знаю, как это – бежать от войны в безопасную страну, но сейчас я больше не чувствую себя в безопасности, потому что чувствую, что большое количество нидерландцев хотят, чтобы мы ушли", – сказала она в интервью AFP.

Вилдерс ошеломил истеблишмент страны, получив 37 мест в парламенте на выборах 22 ноября, став крупнейшей партией.

Хотя во время избирательной кампании он несколько смягчил свою резкую антиисламскую риторику, манифест его PVV призывает к запрету мечетей и Корана.

Вилдерс – сторонник политики венгерского премьера Виктора Орбана, он открыто выступает против ЕС, призывая Нидерланды контролировать границы, значительно сократить свои выплаты Союзу и блокировать присоединение любых новых членов.

Он также неоднократно заявлял, что Нидерланды должны прекратить поставлять оружие Украине, говоря, что оружие нужно им для защиты.

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