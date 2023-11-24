Подсанкционные пропагандистские сайты РФ доступны в ЕС под новыми именами

Несмотря на введенные санкции, российские пропагандистские сайты RT и Sputnik продолжают распространять дезинформацию в Евросоюзе с помощью зеркальных к заблокированным ресурсам платформ.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

По данным исследовательской группы Reset, одна из них – портал Swentr, зарегистрированный через три дня после объявления санкций против RT, который использует по меньшей мере 19 сайтов для охвата аудитории ЕС. Sputnik также работает через зеркальные сайты, такие как sputnikglobe.com.

Исследователи констатируют, что российские дезинформационные платформы оказались более гибкими, чем попытки ЕС обуздать их, появляясь под новыми именами и предоставляя ссылки для своих авторов и других пользователей, имеют голубую галочку в Twitter (Х), чтобы продвигать повестку дня Кремля, создавая разногласия среди членов НАТО и подпитывая путаницу вокруг войны.

Как говорится в материале, проблема в том, что в то время как Еврокомиссия обеспечивает руководство и надзор, обеспечение выполнения санкций в основном лежит на государствах-членах ЕС, что еще больше усложняет ситуацию.

По словам вице-президента Еврокомиссии Веры Юровой, Еврокомиссия знает о зеркальных сайтах и работает со странами-членами для эффективного применения санкций.

"Хочу подчеркнуть, что несмотря на некоторые попытки обхода, санкции эффективны. Никто не может найти эти СМИ, случайно переключая каналы. В Сети поисковые системы и агрегаторы новостей не показывают результатов от этих СМИ", – отметила она.

Эти меры имеют определенный успех в маргинализации российской дезинформации. По данным счетчика трафика Semrush, в октябре Swentr получил почти 3 миллиона посещений, что далеко от 141 миллиона, которые были у RT.com.

Ранее отдел коммуникаций Еврокомиссии обратился ко всем исполнительным службам ЕС с просьбой прекратить запуск рекламы в соцсети X, бывший Twitter, из-за беспокойства относительно распространения дезинформации.

Напомним, ранее появились сообщения, что Илон Маск допускает блокировку сервиса в Европе в ответ на новое регулирование интернет-платформ со стороны ЕС.

Акт Евросоюза о цифровых услугах, который вступил в силу для крупнейших социальных сетей 25 августа, требует от крупных платформ оценивать риск распространения ложной информации, не допускать продвижения вредоносного контента с помощью алгоритмов и подвергать свою деятельность аудиту.