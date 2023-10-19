СМИ: Маск может заблокировать Twitter в Европе из-за законодательства ЕС

Владелец соцсети Twitter (X) Илон Маск рассматривает возможность блокировки сервиса в Европе в ответ на новое регулирование интернет-платформ со стороны ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Insider со ссылкой на неназванное лицо, приближенное к компании.

По информации издания, миллиардер обсуждал возможность удаления приложения в европейском регионе или блокировки доступа к нему пользователей в Евросоюзе.

Отмечается, что это было бы похоже на то, как компания Meta сейчас блокирует людей в Европе от использования своего нового приложения Threads.

В публикации говорится, что Маск все больше разочаровывается из-за необходимости соблюдать Акт ЕС о цифровых услугах (DSA).

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон написал письмо Илону Маску, где отметил необходимость бороться с распространением дезинформации на его платформе в Twitter (X) после нападения ХАМАС на Израиль, чтобы соответствовать новым правилам ЕС по контенту в интернете.

В сентябре вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова призвала технологических гигантов, в частности соцсеть Twitter (X) Илона Маска, ответственнее относиться к борьбе с распространением российской дезинформации.

Исследование, опубликованное Европейской комиссией в начале сентября, показало, что Twitter (X) сыграл важную роль в том, что российская пропаганда об Украине достигла большего количества людей, чем до начала полномасштабной войны.

Акт Евросоюза о цифровых услугах, который вступил в силу для крупнейших социальных сетей 25 августа, требует от крупных платформ оценивать риск распространения ложной информации, не допускать продвижения худшего с помощью алгоритмов и подвергать свою деятельность аудиту.