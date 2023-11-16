TikTok и Meta оспаривают новые европейские правила, ужесточающие контроль за соцсетями

TikTok и владелец Facebook, компания Meta, оспаривают в суде новые правила Евросоюза, призванные противостоять доминированию цифровых гигантов и сделать конкуренцию в Сети более справедливой.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Как заявили в TikTok, платформа оспаривает классификацию его как "онлайн брамника" (онлайн-платформа, которая стала основным каналом для своих бизнес-пользователей в охвате потребителей) согласно Закону о цифровых рынках, утверждая, что он играет роль нового конкурента в соцсетях, который вытесняет традиционных игроков.

В то же время компания Meta заявила, что не согласна с решением ЕС включить ее услуги в виде Marketplace и Messenger по новым правилам в перечень "брамников", добавив, что она ищет "разъяснения по конкретным пунктам закона".

Meta не спорит с тем, что ее назначили "брамником", но компания считает, что Еврокомиссия ошиблась, выделив Marketplace и Messenger как основные сервисы платформы.

Закон о цифровых рынках вступит в силу в марте, и в нем содержится список того, что можно и чего нельзя делать крупным технологическим компаниям, направленный на предоставление пользователям большего выбора и грозит большими штрафами в случае их несоблюдения.

В сентябре Amazon, Apple, Google и Microsoft также получили звание "брамников". Это связано с тем, что они предоставляют 22 "основные услуги платформы" – такие как браузеры Chrome, Safari, обмен сообщениями WhatsApp и Google Maps.

Ранее Европейский совет по защите данных (EDPB), который является регулятором на уровне ЕС, одобрил распространение запрета на сбор персональных данных пользователей платформ компании Meta с рекламной целью, который ранее ввела Норвегия.

Перед этим Еврокомиссия направила запрос компаниям Meta i TikTok, где просит подробнее объяснить, что они делают для противодействия вмешательству в выборы и операциям информационного воздействия с использованием их платформ.

Напомним, также появились сообщения, что владелец соцсети Twitter (X) Илон Маск допускает блокировку сервиса в Европе в ответ на новое регулирование интернет-платформ со стороны ЕС.

Акт Евросоюза о цифровых услугах, который вступил в силу для крупнейших социальных сетей 25 августа, требует от крупных платформ оценивать риск распространения ложной информации, не допускать продвижения вредоносного контенга с помощью алгоритмов и подвергать свою деятельность аудиту.