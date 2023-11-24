Підсанкційні пропагандистські сайти РФ доступні в ЄС під новими іменами

Попри впроваджені санкції російські пропагандистські сайти RT та Sputnik продовжують поширювати дезінформацію в Євросоюзі за допомогою дзеркальних до заблокованих ресурсів платформ.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

За даними дослідницької групи Reset, одна з них – портал Swentr, що зареєстрували через три дні після оголошення санкцій проти RT, який використовує щонайменше 19 сайтів для охоплення аудиторії ЄС. Sputnik також працює через дзеркальні сайти, такі як sputnikglobe.com.

Дослідники констатують, що російські дезінформаційні платформи виявилися більш гнучкими, ніж спроби ЄС приборкати їх, з'являючись під новими іменами та надаючи посилання для своїх авторів й інших користувачів, мають блакитну галочку у Twitter (Х), щоб просувати порядок денний Кремля, створюючи розбіжності серед членів НАТО та підживлюючи плутанину навколо війни.

Як йдеться у матеріалі, проблемою є те, що в той час, як Єврокомісія забезпечує керівництво і нагляд, забезпечення виконання санкцій здебільшого лежить на державах-членах ЄС, що ще більше ускладнює ситуацію.

За словами віцепрезидентки Єврокомісії Вери Юрової, Єврокомісія знає про дзеркальні сайти та працює з країнами-членами для ефективного застосування санкцій.

"Хочу підкреслити, що попри деякі спроби обходу, санкції є ефективними. Ніхто не може знайти ці ЗМІ, випадково перемикаючи канали. В Мережі пошукові системи та агрегатори новин не показують результатів від цих ЗМІ", – зазначила вона.

Ці заходи мають певний успіх у маргіналізації російської дезінформації. За даними лічильника трафіку Semrush, у жовтні Swentr отримав майже 3 мільйони відвідувань, що далеко від 141 мільйона, які мав RT.com.

Раніше відділ комунікацій Єврокомісії звернувся до всіх виконавчих служб ЄС з проханням припинити запуск реклами у соцмережі X, колишній Twitter, через занепокоєння щодо поширення дезінформації.

Нагадаємо, раніше з'явилися повідомлення, що Ілон Маск допускає блокування сервісу у Європі у відповідь на нове регулювання інтернет-платформ з боку ЄС.

Акт Євросоюзу про цифрові послуги, який набув чинності для найбільших соціальних мереж 25 серпня, вимагає від великих платформ оцінювати ризик поширення неправдивої інформації, не допускати просування шкідливого контенту за допомогою алгоритмів і піддавати свою діяльність аудиту.