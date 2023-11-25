СМИ: Некоторые страны ЕС не хотят ужесточения мер борьбы с обходом санкций против РФ

Группа стран-членов ЕС настаивает на ослаблении предложенных Евросоюзом мер, направленных на борьбу с обходом санкций против России через третьи страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом агентству Bloomberg рассказали источники.

Европейская комиссия предложила запретить импортерам перепродавать, в частности, полупроводники, которые используются в РФ для производства оружия. Также предлагается внесение определенной суммы на специальный депозитный счет для соблюдения этих требований.

По данным агентства, в случае нарушения этих требований по меньшей мере половина этой суммы будет перечислена в трастовый фонд для Украины, а контракты будут расторгнуты. Экспортеры также будут обязаны информировать национальные органы власти о любых нарушениях со стороны компаний третьих стран.

Но дипломатические представители группы крупных стран-членов ЕС на этой неделе выразили несколько опасений относительно этих предложений, в частности, выразив сомнения относительно их законности, а также относительно того, можно ли требовать от импортеров таких гарантий и условий.

По словам собеседников агентства, страны также хотят сузить сферу действия предлагаемых правил и сократить список товаров, на которые будут распространяться новые законы.

Эти страны-члены также опасаются, что контрактные требования могут поставить европейские компании в невыгодное конкурентное положение.

Другие страны-члены, в частности, страны Балтии, поддерживают эти предложения.

Напомним, на прошлой неделе странам-членам ЕС представили предложение по двенадцатому пакету санкций против России.

Предложение предусматривает введение санкций против более 120 физических и юридических лиц за их роль в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины. Речь идет о представителях военного, оборонного и ИТ-секторов РФ, а также "других важных экономических операторов".

Отдельно упоминается о необходимости наказания причастных к псевдовыборам на временно оккупированных Россией территориях Украины, ответственных за принудительное "перевоспитание" украинских детей, а также причастных к распространению дезинформации и пропаганды РФ.

Также Еврокомиссия предлагает ввести новые запреты на импорт и экспорт, а также меры, направленные на усиление потолка цены на нефть и противодействие уклонению от санкций Европейского Союза.