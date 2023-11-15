ЕС согласовал 12-й пакет санкций против России

Топ-дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель вместе с Европейской комиссией в среду представили государствам-членам предложение по двенадцатому пакету санкций против России.

Об этом говорится в заявлении Борреля, которое цитирует "Европейская правда".

Предложение предусматривает введение санкций против более 120 физических и юридических лиц за их роль в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины. Речь идет о представителях военного, оборонного и ИТ-секторов РФ, а также "других важных экономических операторов".

Отдельно упоминается о необходимости наказания причастных к псевдовыборам на временно оккупированных Россией территориях Украины, ответственных за принудительное "перевоспитание" украинских детей, а также причастных к распространению дезинформации и пропаганды РФ.

Также Еврокомиссия предлагает ввести новые запреты на импорт и экспорт, а также меры, направленные на усиление потолка цены на нефть и противодействие уклонению от санкций Европейского Союза.

Других подробностей в заявлении европейских ведомств не приводится.

Ранее Bloomberg писал, что предложения 12-го пакета санкций ЕС предусматривают ограничения на торговлю товарами совокупной стоимостью около 5 млрд евро, в частности запрет экспорта станков и деталей машин, с помощью которых Россия производит оружие, используемое на войне против Украины.

Обсуждение новых санкций сдвинулось с мертвой точки после того, как министры иностранных дел стран "Группы семи" на встрече в Японии дали зеленый свет на введение ограничений в отношении бриллиантов российского происхождения.