FT: Данія може заблокувати доступ до ринків танкерам з нафтою із РФ

ЄС планує доручити Данії перевіряти та потенційно блокувати танкери з російською нафтою, що проходять через її води, на тлі спроб західних країн встановити на неї "стелю цін", якої РФ навчилась уникати.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Financial Times з посиланням на три джерела, обізнані з переговорами в Брюсселі.

За їхніми словами, Данія перевірятиме танкери, що проходять через її води без західної страховки, відповідно до законів, що дозволяють державам перевіряти судна, які, на їхню думку, становлять загрозу довкіллю.

"Ключовим моментом є забезпечення дотримання правил страхування. Наразі це робиться дуже несистемно, і прибережні держави мають право бачити докази", – зазначив один зі співрозмовників видання.

Посадовці кажуть, що вимога належного страхування від авторитетних фірм є виправданою, враховуючи, що багато поставок російської нафти здійснюються так званим "тіньовим флотом" старих суден, які мають більше шансів на поломку або розлив нафти, що загрожує значною екологічною катастрофою.

Ознайомлені з цими планами посадовці вказують, що їх реалізація залежить від спроможності військово-морських сил Данії зупиняти й перевіряти танкери, та ставить питання про те, що робитиме Копенгаген, якщо судно відмовиться зупинитися.

Вся російська нафта, що постачається через Балтійське море, а це приблизно 60 відсотків від загального обсягу експорту нафти морським шляхом, перетинає вузькі данські протоки на шляху до міжнародних ринків.

Ця пропозиція з'явилася після того, як західні посадовці визнали, що "майже жоден" російський експорт нафти не був проданий нижче "стелі" у 60 доларів за барель минулого місяця, через 11 місяців після того, як G7 запровадила цей захід у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Ліміт G7 вимагає, щоб західні страховики суден покривали лише ті російські вантажі, нафта для яких була продана за ціною менше 60 доларів за барель. Але дедалі більше танкерів, що перевозять російську нафту, підозрюють у тому, що вони плавають з фальсифікованими фінансовими звітами або незахідними страховими компаніями.

ЄС розглядає й інші заходи в рамках нового пакету санкцій, які мають бути офіційно обговорені країнами-членами ЄС цього тижня. Вони включають санкції проти судноплавних компаній, які продають свої старі судна "тіньовому флоту" РФ, а також проти країн, які дозволяють цим суднам ходити під своїм національним прапором.

Раніше повідомлялося, що міністерство фінансів США розіслало запити 30 власникам близько сотні суден, яких підозрюють у перевезенні російської нафти всупереч погодженій державами Заходу стелі цін.

Минулого тижня Європейський парламент закликав до посилення контролю на рівні ЄС за дотриманням санкцій проти Росії, а також більших зусиль для обмеження можливостей Москви обходити санкційні заходи.