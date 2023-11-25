В Лондоне прошел многотысячный пропалестинский марш

В британском Лондоне в субботу десятки тысяч людей вышли на пропалестинскую демонстрацию с призывами немедленного прекращения огня в Газе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Незадолго до начала акции полиция задержала мужчину по подозрению в разжигании расовой ненависти.

"Полицейские заметили у него плакат с нацистской символикой", – заявили в полиции.

Во время мероприятия полицейские раздавали участникам листовки, в которых разъясняли, что будет считаться правонарушением. Это произошло после того, как некоторые члены правительства начали требовать от правоохранителей жестче реагировать на возможные проявления антисемитизма во время протестов.

AP

AP

AP

"Любой, кто является расистом или разжигает ненависть против любой группы, должен ожидать ареста. Так же, как и любой, кто поддерживает ХАМАС или любую другую запрещенную организацию", – заявил заместитель помощника комиссара полиции Аде Аделекан.

"Мы не потерпим никого, кто празднует или пропагандирует террористические акты – такие как убийство или похищение невинных людей – или распространяет язык ненависти", – добавил он.

Напомним, в минувшее воскресенье в Париже французские культурные деятели возглавили тысячи людей на молчаливом марше, призывая к миру между израильтянами и палестинцами и к единству Франции.

В Берлине в минувшую субботу прошла пропалестинская акция, которая была заявлена как "марш в молчании", но ее участники вели себя громко и порой агрессивно.