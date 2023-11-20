В Париже деятели культуры возглавили молчаливый марш за мир на Ближнем Востоке

В Париже французские культурные деятели возглавили тысячи людей на молчаливом марше в воскресенье, призывая к миру между израильтянами и палестинцами и к единству Франции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Марш, к которому присоединились актрисы Изабель Аджани и Эммануэль Беар, а также певцы и другие культурные деятели, прошел от Института арабского мира в Музей искусства и истории иудаизма, расположенного на другом берегу Сены.

ФОТО: AFP

"У нас сегодня над головой голубое небо, а в Израиле, в Палестине падают бомбы, идет война. Мы не помогаем ситуации, выбирая стороны или бросая ненависть на ту или иную сторону", – прокомментировала актриса Надя Фарес.

Она выразила надежду, что тишина на воскресном марше "уравновесит какофонию, которая царит во всем мире".

Во Франции, где проживает значительная часть еврейского и мусульманского населения, уже несколько недель продолжаются протесты и напряженность в связи с войной между Израилем и ХАМАС.

Французское правительство добивается перемирия, чтобы поставлять гуманитарную помощь для палестинского гражданского населения в Газе, а также пытается договориться об освобождении восьми французских заложников, которых удерживает ХАМАС.

Во время нападения ХАМАС 7 октября на юге Израиля 40 французских граждан были убиты.

Президент Франции Эмманюэль Макрон говорил в воскресенье с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом, а в субботу – с лидерами Катара и Египта в рамках своих дипломатических усилий.

В субботу тысячи пропалестинских и левых активистов собрались в Париже и по всей Британии, чтобы призвать к прекращению огня, и это была последняя из нескольких подобных акций протеста в крупных городах по всему миру с момента начала войны между Израилем и ХАМАС.

В Берлине в субботу прошла пропалестинская акция, которая была заявлена как "марш в молчании", но ее участники вели себя громко и порой агрессивно.

В Варшаве в воскресенье прошла демонстрация в поддержку Израиля.