В Австрии в крушении самолета погибли четыре человека

В Австрии в субботу разбился легкомоторный самолет, четыре человека на борту погибли.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел днем в субботу на западе страны, в горной местности в районе поселка Грюнау-им-Альмталь.

После известий о падении самолета полиция начала поисковую операцию, из-за сложных погодных условий она длилась несколько часов. На месте обнаружили четырех погибших, их личности пока не раскрывают.

По данным австрийского APA, вероятно это самолет Rockwell Commander 112B, вылетевший из Пршибрама в Чехии и направлявшийся в Хорватию.

В Германии в минувшие выходные разбился частный самолет Cessna. Его пилот погиб, пассажир с травмами попал в больницу.

В начале ноября небольшой самолет разбился в лесу в Австрии по дороге из Загреба в Зальцбург, в аварии погибли четыре человека.