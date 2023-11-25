Британская разведка: У РФ проблемы с применением крылатых ракет из-за логистики

В разведывательном сообществе Министерства обороны Великобритании утверждают, что логистические проблемы черноморского флота (ЧФ) РФ в Новороссийске влияют на ее способность бить по Украине крылатыми ракетами.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в новом разведывательном обзоре британского ведомства по войне в Украине.

По словам аналитиков, традиционно ЧФ РФ перезаряжает крылатые ракеты в Севастополе в оккупированном Крыму, но поскольку там он все чаще оказывается под угрозой украинских ударов, Россия, скорее всего, будет рассматривать Новороссийск как лучшее альтернативное место для перебазирования.

Впрочем, отмечают разведчики, перемещение и перезарядка ракет потребует новых процессов доставки, хранения, управления и загрузки.

В министерстве напомнили, что еще 13 ноября 2023 года украинские военные заявили, что РФ приостановила удары морскими крылатыми ракетами из-за логистических проблем в Новороссийске.

"Россия, вероятно, будет пытаться ускорить преодоление этих проблем, чтобы морские крылатые ракеты могли быть включены в зимнюю кампанию по нанесению ударов по Украине", – констатирует разведка.

Ранее в Минобороны Великобритании отметили, что РФ накопила значительные запасы крылатых ракет накануне зимы и одновременно формирует боевое пространство перед потенциальной зимней кампанией против энергоинфраструктуры Украины.

В конце октября разведка Великобритании отметила длительную паузу в применении Россией авиации дальнего действия для ракетных ударов по Украине и связывала это с накоплением запаса на зиму.

Разведка Великобритании также заявила о все более заметном применении Россией беспилотников-камикадзе "Ланцет" в ключевой контрбатарейной борьбе.