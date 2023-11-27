По эсминцу ВМС США в Аравийском море выпустили баллистические ракеты

В ночь на понедельник, 27 ноября, из подконтрольных хуситам районов Йемена были выпущены две баллистические ракеты в сторону американского эсминца Mason, который откликнулся на сигнал бедствия, поданный танкером Central Park в Аденском заливе, что в Аравийском море.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Центральное командование США (CENTCOM).

Инцидент произошел после задержания пяти боевиков, которые захватили танкер Central Park.

По данным командования, обе ракеты упали в Аденском заливе примерно в десяти морских милях от кораблей.

"Эсминец USS "Mason" (DDG87), входящий в состав авианосной ударной группы "Дуайт Д. Эйзенхауэр", завершал свой ответ на сигнал бедствия с Central Park во время пусков ракет. Во время этого инцидента ни на одном из судов не было никаких повреждений или сообщений о травмах", – говорится в сообщении.

Напомним, 24 ноября ракеты и боевые беспилотники четыре раза атаковали американские силы в Ираке и Сирии, но обошлось без жертв и повреждений инфраструктуры.

В целом американские чиновники зафиксировали 36 атак в Ираке и 37 в Сирии.

На фоне атак против американских войск США видят "повышенный риск" распространения конфликта на Ближнем Востоке.