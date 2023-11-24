Войска США в течение нескольких часов 4 раза подверглись атаке в Ираке и Сирии

Ракеты и вооруженные беспилотники в четверг четыре раза атаковали американские силы в Ираке и Сирии, но обошлось без жертв и повреждений инфраструктуры.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на анонимного военного чиновника США, пишет "Европейская правда".

Чиновник заявил, что американские и международные силы подверглись атаке на двух объектах на северо-востоке Сирии.

В Ираке к авиабазе Айн Аль-Асад к западу от Багдада было запущено несколько беспилотников. Также к базе, где дислоцируются американские войска вблизи аэропорта Эрбиля на севере Ирака, был запущен другой беспилотник.

Ранее в четверг о нападениях на эти объекты заявила группа, называющая себя Исламским сопротивлением в Ираке. По мнению аналитиков, она объединяет несколько связанных с Ираном иракских вооруженных группировок.

Атаки произошли на следующий день после того, как США нанесли удар по связанной с Ираном вооруженной группировке "Катаиб Хезболла" к югу от Багдада, в результате которого, по заявлению организации, погибли восемь ее членов.

Правительство Ирака осудило эту атаку как эскалацию и нарушение суверенитета.

Американские официальные лица заявили, что Соединенные Штаты нанесли удар по связанным с Ираном группировкам после эскалации их нападений, которые десятки раз были направлены против американских и международных сил с 17 октября, после начала войны между Израилем и ХАМАС.

По состоянию на четверг произошли 36 атак в Ираке и 37 в Сирии, заявил американский военный чиновник.

На фоне атак против американских войск США видят "повышенный риск" распространения конфликта на Ближнем Востоке.

Между тем Пентагон заявил, что имеет четыре направления деятельности на Ближнем Востоке на фоне войны Израиля против боевой группировки ХАМАС. Одно из направлений – защита сил и граждан США в регионе.