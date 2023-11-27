По есмінцю ВМС США в Аравійському морі випустили балістичні ракети

У ніч на понеділок, 27 листопада, з підконтрольних хуситам районів Ємену були випущені дві балістичні ракети у бік американського есмінця Mason, який відгукнувся на сигнал лиха, поданий танкером Central Park в Аденській затоці, що в Аравійському морі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Центральне командування США (CENTCOM).

Інцидент стався після затримання п'яти бойовиків, які захопили танкер Central Park.

За даними командування, обидві ракети впали в Аденській затоці приблизно за десять морських миль від кораблів.

"Есмінець USS "Mason" (DDG87), що входить до складу авіаносної ударної групи "Дуайт Д. Ейзенхауер", завершував свою відповідь на сигнал лиха з Central Park під час пусків ракет. Під час цього інциденту на жодному із суден не було жодних пошкоджень або повідомлень про травми", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 листопада ракети та бойові безпілотники чотири рази атакували американські сили в Іраку і Сирії, але обійшлося без жертв і пошкоджень інфраструктури.

Загалом американські посадовці зафіксували 36 атак в Іраку і 37 в Сирії.

На тлі атак проти американських військ США вбачають "підвищений ризик" поширення конфлікту на Близькому Сході.