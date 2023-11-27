Разведка Британии: Россия сейчас несет наибольшие потери с начала вторжения

В течение последних шести недель потери российских оккупационных войск являются самыми высокими с начала полномасштабного вторжения в Украину, сообщает разведка Великобритании.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании за 27 ноября.

По данным ведомства, эти потери российских оккупантов – результат наступления на Авдеевку Донецкой области.

Британская разведка приводит данные украинского Генштаба, согласно которым в ноябре среднесуточные потери войск РФ составляют 931 человека в сутки.

Перед этим российская оккупационная армия несла наибольшие потери в марте 2023 года со средним показателем 776 мертвых оккупантов в сутки – в разгар боев за Бахмут Донецкой области.

Британская разведка отмечает, что не может проверить методологию, по которой украинский Генштаб определяет уровень потерь РФ, однако отмечает, что выглядят они достоверными.

Перед этим британская разведка сообщала, что Россия в течение ноября перебросила стратегические системы ПВО из Калининградской области на замену утраченным в войне с Украиной.

Также в ведомстве высказывали предположение, что логистические проблемы Черноморского флота РФ в Новороссийске влияют на способность России бить по Украине крылатыми ракетами.