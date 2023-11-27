Розвідка Британії: Росія зараз зазнає найбільших втрат з початку вторгнення

Протягом останніх шести тижнів втрати російських окупаційних військ є найвищими з початку повномасштабного вторгнення в Україну, повідомляє розвідка Великої Британії.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії за 27 листопада.

За даними відомства, ці втрати російських окупантів є результатом наступу на Авдіївку Донецької області.

Британська розвідка наводить дані українського Генштабу, згідно з якими у листопаді середньодобові втрати військ РФ становлять 931 особу за добу.

Перед цим російська окупаційна армія зазнавала найбільших втрат у березні 2023 року із середнім показником 776 мертвих окупантів на добу – у розпал боїв за Бахмут Донецької області.

Британська розвідка зауважує, що не може перевірити методологію, за якою український Генштаб визначає рівень втрат РФ, однак зазначає, що виглядають вони достовірними.

Перед цим британська розвідка повідомляла, що Росія протягом листопада перекинула стратегічні системи ППО з Калінінградської області на заміну втраченим у війні з Україною.

Також у відомстві висловлювали припущення, що логістичні проблеми Чорноморського флоту РФ у Новоросійську впливають на здатність Росії бити по Україні крилатими ракетами.