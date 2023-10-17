Чехия избавится от зависимости от нефти из РФ "за несколько месяцев" - премьер

Чешский премьер-министр Петр Фиала заявил, что его страна избавится от зависимости от российской нефти в течение следующих нескольких месяцев.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на ČTK, Фиала заявил на международной инвестиционной конференции SH! FTS в Праге.

Глава чешского правительства сказал, что Чехия должна стать гораздо более сильным государством в плане энергетики, в частности контроля над ключевыми сырьевыми ресурсами. Среди прочего, он упомянул усиление роли государства в энергетическом секторе.

В качестве примера Фиала привел долю чешского правительства в терминалах сжиженного природного газа и подготовку к строительству новых ядерных реакторов – как обычных, так и малых модульных

"Всеми этими шагами мы строим настоящий энергетический суверенитет. Это то, что является абсолютно необходимым в наше время", – сказал он.

Говоря об энергоресурсах из России, премьер Чехии напомнил, что его правительство в прошлом году приняло меры, чтобы избавиться от зависимости от российского сырья – в частности газа – и будет продолжать делать это в дальнейшем.

Российская нефть поступает в Чехию из двух направлений, а именно по нефтепроводу "Дружба" из России через Украину и Словакию и по нефтепроводу IKL, соединенным вблизи Ингольштадта, Германия, с нефтепроводом TAL из Триеста, Италия.

В Европейском Союзе запрет на импорт нефти из России действует с прошлого года. Однако Чехия договорилась об освобождении от санкций на импорт российской нефти, которая продается со скидкой по сравнению с нефтью марки Brent.

В первой половине этого года доля нефти, импортируемой Чехией из российского нефтепровода "Дружба", составляла около 65%, в сравнение с 56% в прошлом году.