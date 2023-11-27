Чехия надеется на исключение из санкций ЕС для импорта стали из РФ

Министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела считает, что Чехия получит исключение из санкций для импорта российской стали.

Об этом он заявил сегодня в Брюсселе перед встречей министров торговли ЕС, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Остравская металлургическая компания Vítkovice Steel стремится продлить льготу на импорт российской стали до 2028 года. Продление льготы рассматривается в рамках переговоров по двенадцатому пакету санкций против России, который недавно был представлен Европейской комиссией.

"Я твердо верю, что будет сохранен подход, что санкции должны в первую очередь вредить тому, против кого они направлены, а не тому, кто их применяет, и что в данном случае мы получим разрешение", – сказал Сикела.

Проект двенадцатого пакета санкций был представлен Еврокомиссией в середине ноября. В нем говорится о введении санкций против более 120 физических или других лиц за "их роль в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины", заявил тогда глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Пакет санкций еще должен быть одобрен странами-членами ЕС, что может быть затруднено из-за предостережений со стороны Венгрии или Словакии. Однако, поговаривают, что он должен быть одобрен до Рождества.

С другой стороны, Чехия, в частности компания Vítkovice Steel, в рамках переговорных мероприятий, просит продлить освобождение от санкций для импорта российской стали до 2028 года. Нынешнее освобождение должно действовать только до следующего года. В дополнение к Чехии, Бельгия и Италия также стремятся получить исключение.

Толстые листы изготавливаются из стали российской компании НЛМК. Если бы исключение прекратило свое действие, это могло бы вызвать кризис в чешской строительной отрасли или автомобильной промышленности, заявила недавно в интервью ČTK пресс-секретарь Vítkovice Steel Яна Дронска.

По словам министра Сикелы, есть очень мало поставщиков, которые производят эти так называемые ворота. "Поставщики из Китая не производят ворота надлежащего качества, и в определенной степени существует также большая ненадежность со стороны поставщиков", – добавил чешский министр, отметив, что ищут другие решения, но пока нет ни одного хорошего варианта.

По словам Марека Вошалика из Министерства промышленности, ежегодное потребление чешской промышленности с перспективой до 2024 года, что касается этого материала, составляет около 500 тыс. тонн. Просьба о продлении освобождения была подана на основе консультаций с представителями чешской металлургической промышленности.

"Для некоторых операций это сырье является ключевым, и без него производство не могло бы продолжаться", – добавил он. Толстый лист используется, например, в строительстве мостов, стальных цехов, ветровых электростанций и других конструкций.

Кроме исключения для импорта стали, в связи с новым пакетом санкций Чехия также предлагает ЕС ограничить передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне. По словам министра иностранных дел Яна Липавского, под дипломатическим прикрытием происходит целый ряд шпионских мероприятий, что, по словам министра, является "общеизвестным фактом".

Чехия требует, чтобы российские дипломаты получали визы и разрешения на проживание, которые позволяют передвижение только в пределах страны пребывания, а не по всему Шенгену. При этом он хочет, чтобы ЕС принимал только биометрические паспорта, которые сложнее подделать или связать с фальшивой личностью.

Напомним, российский газ в октябре после перерыва снова начал поступать в Чехию.

В октябре чешский премьер-министр Петр Фиала заявил, что его страна избавится от зависимости от российской нефти в течение следующих нескольких месяцев.