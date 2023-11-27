В Госдепе оптимистичны относительно одобрения допфинансирования США для Украины

Государственный департамент США оптимистично настроен относительно перспектив одобрения пакета дополнительного финансирования для Украины и других оборонных нужд в Конгрессе, где он застрял уже почти два месяца.

Об этом на брифинге в понедельник заявил помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, сообщает "Европейская правда".

"Что касается Украины, мы оптимистично настроены относительно дополнительного пакета помощи США", – сказал чиновник.

Он обратил внимание на то, что Сенат готовится принять решение по пакету "в течение следующих нескольких недель", а в Палате представителей США "есть значительное большинство, которое поддерживает дополнительный пакет, который предоставит критически важную помощь Израилю, Тайваню и Украине в сфере безопасности, а также потенциально решит другие важные вопросы, такие как миграция".

"Очевидно, что любой политический процесс не является завершенным, пока он не завершится, но мы считаем, что в поддержку этого пакета существует значительное большинство – он должен быть вынесен на голосование в Сенате и Палате представителей", – добавил О'Брайен.

В сентябре Белый дом обратился к Конгрессу с просьбой одобрить пакет дополнительного финансирования объемом 106 миллиардов долларов, содержащий более 61 миллиарда долларов финансирования для Украины, а также расходы на помощь Израилю, Тайваню и защиту границы.

Но инициатива тормозила из-за сопротивления ультраправых республиканцев в Палате представителей, чей новый спикер Майк Джонсон предложил разделить помощь Украине и Израилю.

Ранее сообщалось, что лидер большинства в Сенате США Чак Шумер планирует провести голосование по запросу президента Джо Байдена о предоставлении миллиардной помощи Украине и Израилю уже на следующей неделе.