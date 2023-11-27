В Сенате США планируют голосование за помощь Украине на первой неделе декабря

Лидер большинства в Сенате США Чак Шумер планирует провести голосование по запросу президента Джо Байдена о предоставлении миллиардной помощи Украине и Израилю уже на следующей неделе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Заявление Шумера в воскресенье оказывает давление на законодателей, чтобы они заключили соглашение о безопасности границ, которое может сочетаться с предоставлением крайне необходимой помощи двум союзникам США. Республиканцы в Сенате стремятся внести изменения в политику безопасности границ как часть любого законопроекта о дополнительных расходах, надеясь, что такое соглашение может поощрить неблагосклонное к Украине большинство Республиканской партии в Палате представителей Конгресса.

Шумер назвал это требование относительно границы "самой большой задержкой" в выделении новых средств на оборону Украины от России и войну Израиля с ХАМАС.

"Это привело к тому, что этотзаангажированный вопрос стал приоритетом двухпартийного большинства", – заявил Шумер в письме "Дорогой коллега", адресованном сенаторам. Лидер демократов заявил, что его фракция, состоящая из 51 члена, "готова работать над решениями по иммиграции на основе здравого смысла", но предупредил, что если Республиканская партия займет слишком жесткую позицию, это может "поставить под угрозу весь" дополнительный законопроект.

Он также призвал демократов больше взаимодействовать с республиканцами, чтобы попытаться заключить соглашение, что он также пытался сделать накануне каникул на День благодарения. Он предупредил, что впереди долгие ночи и дни, а также возможная работа на выходных.

Несколько недель назад была сформирована двухпартийная группа, которая надеется заключить соглашение, которое объединит запрос Байдена на выделение более 100 миллиардов долларов для Украины, Израиля, Тайваня и границы с изменениями в политике предоставления убежища и условно-досрочного освобождения в США.

Накануне перерыва на День благодарения вопрос убежища был самым большим препятствием для продвижения вперед.

Почти наверняка найдутся 60 голосов для предоставления Украине еще десятков миллиардов долларов, но республиканцы предупредили, что не сделают этого без соглашения по границе, поскольку считают, что спикер Майк Джонсон не поддержит законопроект, который не содержит положений о безопасности границы. Этой осенью Конгресс уже дважды принимал законопроекты о расходах, которые не предусматривают помощи Украине, и в новом году ситуация будет только усложняться.

"Ничто не сделает автократов вроде Путина или Си сейчас счастливее, чем увидеть, как Соединенные Штаты колеблются в нашей поддержке украинского народа и его военных", – написал Шумер в своем письме. "Речь идет не только об украинской или трансатлантической безопасности, но и об американской безопасности, потому что бесконтрольный Путин – это наглый Путин", – добавил он.

Шумер также сообщил, что в ближайшие дни состоится брифинг всех сенаторов по Украине.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заверил, что его ведомство продолжит работать для принятия дополнительного финансирования оборонных и других потребностей Киева в Конгрессе США.

Как известно, администрация Джо Байдена все еще имеет около пяти миллиардов долларов из утвержденного в прошлом году Конгрессом бюджета на оказание военной помощи из американских запасов.

Байден пытается убедить Конгресс США поддержать помощь как Украине, так и Израилю, и утвердить новый пакет помощи объемом 106 миллиардов долларов, содержащий более 61 миллиарда долларов финансирования для Украины.

Лидеры Конгресса США надеются до Рождества мобилизовать голоса для дополнительной военной помощи для Украины и Израиля, а также для совершенствования иммиграционной системы.