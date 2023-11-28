СМИ: В НАТО поддерживают кандидатуру Рютте на должность генсека
Глава правительства Нидерландов Марк Рютте является уверенным фаворитом на должность следующего генерального секретаря Североатлантического альянса, несмотря на победу ультраправой Партии свободы на парламентских выборах в стране.
Об этом говорится в публикации AFP, которую приводит "Европейская правда".
Ожидается, что имя преемника Йенса Столтенберга объявят до саммита НАТО в Вашингтоне в следующем году.
По словам дипломатов, Рютте имеет поддержку ключевых стран НАТО – Соединенных Штатов, Великобритании, Франции и Германии.
В то же время предполагают, что утверждение кандидатуры нового главы НАТО будет сложным, в частности, из-за возможного сопротивления Венгрии и Турции.
Еще одним препятствием для Рютте может стать ситуация, которую он оставит после себя в Нидерландах, поскольку победа на выборах ультраправого Герта Вилдерса вызвала шок по всей Европе.
"Если вы пришли с места катастрофы, вам может быть сложнее приводить аргументы", – сказал дипломат одной из стран НАТО.
Кроме того, в Альянсе опасаются возможного возвращения Дональда Трампа на пост президента США.
В материале говорится, что Рютте не боялся говорить прямо с Трампом и даже публично возражал ему во время визита в Белый дом относительно возможного торгового соглашения между США и ЕС.
Сторонники Рютте говорят, что в ситуации с Трампом ему может пригодиться его длительный опыт поиска компромиссов на посту главы правительства.
Сам Столтенберг в понедельник сказал агентству AFP, что Рютте был "другом и хорошим коллегой".
"Он способный политик с большим опытом работы на посту премьер-министра Но не мне решать, кто будет моим преемником", – сказал Столтенберг.
Напомним, кроме Рютте заинтересованность в должности генсека НАТО выражали министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш и премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Подробно об этом – в видеоблоге и статье "ЕвроПравды" Все о "конкурсе" в Альянсе и его вероятном победителе.