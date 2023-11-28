Белый дом: Дополнительное финансирование для Украины и Израиля крайне необходимо

В Белом доме заявили, что дополнительное финансирование для Украины и Израиля, с просьбой о котором президент Джо Байден обратился к Конгрессу, "крайне необходимо".

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он отметил, что уровень приоритетности принятия пакета с помощью Украине и Израилю является "очень, очень высоким".

"Я хотел бы напомнить членам Конгресса, когда они вернутся к работе, что цифры в этом дополнительном запросе были получены от наших украинских и израильских партнеров. Мы не просто взяли эти цифры из воздуха. Они вполне соответствуют тому, что наши партнеры сказали нам, что им нужно на ближайшие месяцы", – подчеркнул Кирби.

Он добавил, что сейчас ситуация с финансированием становится все более острой, особенно в отношении Украины: предоставленные сейчас пакеты помощи от США имеют меньше средств.

"Потому что у нас просто нет той гибкости, которая была когда-то, по объему помощи, которую можно предоставить в каждом из пакетов", – отметил Кирби.

По его словам, сейчас "мы находимся в критическом периоде", поскольку приближается зима и украинской армии все труднее проводить свои операции, когда погода становится менее благоприятной для этого.

"Поэтому мы надеемся, что когда Конгресс вернется к работе, они будут действовать с той же готовностью, с которой мы пытаемся действовать по реализации этого дополнительного запроса", – сказал представитель администрации президента США.

Ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что он "уверен и оптимистичен", что Конгресс США сможет принять дополнительные средства на помощь Израилю и Украине до праздников, однако есть условие.

Госдеп также оптимистически настроен относительно перспектив одобрения пакета дополнительного финансирования для Украины и других оборонных нужд в Конгрессе, где он застрял уже почти два месяца.

В сентябре Белый дом обратился к Конгрессу с просьбой одобрить пакет дополнительного финансирования объемом 106 миллиардов долларов, содержащий более 61 миллиарда долларов финансирования для Украины, а также расходы на помощь Израилю, Тайваню и защиту границы.

Но инициатива тормозилась из-за сопротивления ультраправых республиканцев в Палате представителей, чей новый спикер Майк Джонсон предложил разделить помощь Украине и Израилю.