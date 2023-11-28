Білий дім: Додаткове фінансування для України та Ізраїлю вкрай необхідне

У Білому домі заявили, що додаткове фінансування для України та Ізраїлю, з проханням про яке президент Джо Байден звернувся до Конгресу, є "вкрай необхідним".

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Він зазначив, що рівень пріоритетності ухвалення пакета з допомогою Україні та Ізраїлю є "дуже, дуже високим".

"Я хотів би нагадати членам Конгресу, коли вони повернуться до роботи, що цифри в цьому додатковому запиті були отримані від наших українських та ізраїльських партнерів. Ми не просто взяли ці цифри з повітря. Вони цілком відповідають тому, що наші партнери сказали нам, що їм потрібно на найближчі місяці", – підкреслив Кірбі.

Він додав, що зараз ситуація з фінансуванням стає дедалі гострішою, особливо щодо України: надані зараз пакети допомоги від США мають менше коштів.

"Тому що ми просто не маємо тієї гнучкості, яку мали колись, щодо обсягу допомоги, яку можна надати в кожному з пакетів", – зауважив Кірбі.

За його словами, зараз "ми перебуваємо у критичному періоді", оскільки наближається зима і українській армії дедалі важче проводити свої операції, коли погода стає менш сприятливою для цього.

"Тому ми сподіваємося, що коли Конгрес повернеться до роботи, вони діятимуть з тією самою готовністю, з якою ми намагаємося діяти щодо реалізації цього додаткового запиту", – сказав представник адміністрації президента США.

Раніше спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що він "впевнений і оптимістичний", що Конгрес США зможе прийняти додаткові кошти на допомогу Ізраїлю та Україні до свят, однак є умова.

Держдеп також оптимістично налаштований щодо перспектив схвалення пакета додаткового фінансування для України та інших оборонних потреб у Конгресі, де він застряг уже майже як два місяці.

У вересні Білий дім звернувся до Конгресу з проханням схвалити пакет додаткового фінансування обсягом 106 мільярдів доларів, що містить понад 61 мільярд доларів фінансування для України, а також видатки на допомогу Ізраїлю, Тайваню і захист кордону.

Але ініціатива гальмувала через спротив ультраправих республіканців у Палаті представників, чий новий спікер Майк Джонсон запропонував розділити допомогу Україні та Ізраїлю.