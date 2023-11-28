В Литве зафиксировали увеличение количества украинских беженцев в ноябре

В Литве в ноябре зафиксировали увеличение количества украинских беженцев, прибывших в страну, по сравнению с октябрем.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT со ссылкой на данные представительства Международной организации по миграции (МОМ) в Вильнюсе.

С начала российского полномасштабного вторжения в Литву прибыло почти 83 тысячи украинских беженцев. На сегодня в Украину уже вернулось чуть более 30 тысяч беженцев, но количество прибывающих, которое несколько снизилось в октябре, растет с ноября.

По данным литовского Государственного агентства данных, в сентябре регистрировали 35-40 беженцев в день, в октябре – только 15-17, а с начала ноября средний показатель снова вырос до 20-25 в день.

На прошлой неделе в Литву прибыли и зарегистрировались 173 гражданина Украины, по сравнению со 153 неделей ранее.

Данные опроса МОМ свидетельствуют, что растет количество украинцев, которые намерены остаться в Литве на более долгий период.

Также меняются потребности беженцев. Эксперты организации отмечают, что сначала большинство украинцев, которые бежали от войны, искали помощи с финансами, оформлением документов, медицинскими услугами и жильем.

Сегодня беженцев больше всего интересуют курсы литовского языка, которые бы позволили им устроиться на работу, соответствующую их квалификации.

Напомним, в октябре Европейский Союз завершил все процедуры, необходимые для продления режима временной защиты для беженцев из Украины на один год – с 4 марта 2024 года до 4 марта 2025 года.

А в ноябре латвийский Сейм продлил до конца 2024-го программу первичной помощи – в частности с жильем и продовольствием – украинским беженцам, прибывающим в Латвию.