Сейм Латвии одобрил продолжение поддержки украинских беженцев и передачу Украине авто

Латвия сможет передавать Украине движимое имущество (в частности автомобили), находящееся во владении Сейма.

Это следует из принятых в окончательном чтении поправок к закону о поддержке украинского гражданского населения, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LSM.lv.

Этот же законопроект продлевает первичную помощь прибывшим в Латвию жителям Украины еще на год.

С середины февраля закон позволяет латвийскому государству передавать Украине автомобили, конфискованные у пьяных водителей, и оно это уже не раз делало. Также самоуправления имеют право жертвовать стране, отражающей нападение РФ, финансовые средства или имущество.

Принятые же сегодня Сеймом в окончательном чтении поправки позволяют и другим официальным структурам безвозмездно передавать Украине движимое имущество – для этого в каждом случае понадобится соответствующее решение Кабинета министров. Сам же Сейм по новому регулированию сможет передавать Украине свое имущество, принимая решение самостоятельно, на основании нормативов, регулирующих работу парламента.

LSM.lv отмечает, что, судя по информации Электронной системы закупок, во владении Сейма находится 71 единица техники, а в ноябре была объявлена закупка на приобретение полисов OCTA для более чем 60 легковых автомобилей, грузового фургона, двух прицепов и трактора. В основном во владении парламента находятся автомобили Audi A6.

Те же поправки продлили до конца 2024-го программу первичной помощи – в том числе с жильем и продовольствием – украинским беженцам, прибывающим в Латвию.

Кроме того, Сейм Латвии в четверг единогласно принял заявление о поддержке начала переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.