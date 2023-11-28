У Литві зафіксували збільшення кількості українських біженців у листопаді

У Литві у листопаді зафіксували збільшення кількості українських біженців, які прибули в країну, порівняно із жовтнем.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT з посиланням на дані представництва Міжнародної організації з міграції (МОМ) у Вільнюсі.

З початку російського повномасштабного вторгнення до Литви прибули майже 83 тисячі українських біженців. На сьогодні в Україну вже повернулося трохи більше 30 тисяч, але кількість тих, хто прибуває, яка дещо знизилася в жовтні, зростає з листопада.

За даними литовського Державного агентства даних, у вересні реєстрували 35-40 біженців на день, у жовтні – лише 15-17, а з початку листопада середній показник знову зріс до 20-25 на день.

Минулого тижня до Литви прибули і зареєструвалися 173 громадянина України, порівняно зі 153 тижнем раніше.

Дані опитування МОМ свідчать, що зростає кількість українців, які мають намір залишитися в Литві на довший період.

Також змінюються потреби біженців. Експерти організації зазначають, що спочатку більшість українців, які тікали від війни, шукали допомоги з фінансами, оформленням документів, медичними послугами та житлом.

Сьогодні біженців найбільше цікавлять курси литовської мови, які б дозволили їм влаштуватися на роботу, що відповідає їхній кваліфікації.

Нагадаємо, у жовтні Європейський Союз завершив усі процедури, необхідні для продовження режиму тимчасового захисту для біженців із України на один рік – з 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року.

А у листопаді латвійський Сейм продовжив до кінця 2024-го програму первинної допомоги – зокрема з житлом і продовольством – українським біженцям, які прибувають до Латвії.