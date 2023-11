Германия предоставляет 300 млн евро на энергетические потребности Украины

Германия предоставляет 300 миллионов евро на помощь Украине в энергетическом секторе.

Как пишет "Европейская правда", об этом в Twitter (X) сообщил посол Германии Мартин Йегер.

"Основываясь на нашем долговременном партнерстве, Германия предоставляет "Укрэнерго" более 300 миллионов евро на ремонт и модернизацию энергосети", – отметил он.

Building on our long-lasting partnership, Germany is providing Ukrenego with over 300 mn. EUR of support for grid repair and modernization. Ukrenego is among the main beneficiaries of our 200 mn. EUR contribution to the UKR Energy Support Fund. Together, we keep the lights on. pic.twitter.com/9W8Ws9el4z

По его словам, Укрэнерго является одним из основных бенефициаров взноса Берлина в размере 200 миллионов евро в Фонд энергетической поддержки Украины.

Посол также заявил, что провел "плодотворный" разговор с министром энергетики Украины Германом Галущенко.

Hot take with energy minister Halushchenko. Germany is already putting over 625 mn. EUR on the line for the support of Ukraine's energy system. More is in the pipeline. Besides much needed help for repairs, we increase our support for the developement of decentralized energy. pic.twitter.com/jD7ulVJODn