Дания предоставит 7 млн евро для фонда поддержки энергетики Украины

Дания перечислит 7 миллионов евро в Фонд поддержки энергетики Украины, которые планируют направить на закупку оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры, пострадавшей от российских атак.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр климата, энергетики и коммунальных услуг Дании Ларс Огор во время встречи с министром энергетики Украины Германом Галущенко в Варшаве, информирует пресс-служба Минэнерго.

Как говорится в сообщении ведомства, в ближайшее время Копенгаген сделает вклад в 4 миллиона евро, тогда как еще 3 миллиона поступят позже.

По словам Огора, Дания будет продолжать помогать Украине в противостоянии российскому агрессору, в частности в сфере энергетики, что является четкой позицией как правительства страны, так и датского бизнеса.

Дания стала первым спонсором Фонда, сделав грантовый взнос на сумму около 536 тысяч евро, который направили на закупку энергетического оборудования для 10 украинских энергетических компаний, говорится в сообщении Минэнерго.

Ранее сообщалось, что Литва готова продолжать помогать Украине в сфере энергетики, на которую ближайшей зимой ожидаются новые атаки со стороны РФ.

О планах поддержки энергетических возможностей Украины заявлял и посол Германии в Украине Мартин Йегер.

Перед этим министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что стоимость ракеты противовоздушной обороны – в разы меньше, чем ремонта последствий попадания в энергетическую инфраструктуру, поэтому выгоднее сразу инвестировать в противовоздушную оборону.